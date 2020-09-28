350 человек эвакуировали из института психологии и социальной работы в Санкт-Петербурге

Институт психологии и социальной работы эвакуировали из-за сработавшей сигнализации. Фото: vk.com/spb_today

Срочная эвакуация прошла утром 28 сентября в Санкт-Петербургском госинституте психологии и социальной работы. В первый часы первого рабочего дня новой трудовой недели здесь звонко запищала пожарная сигнализация. Всех сотрудников тут же попросили на выход.

- Никогда такого не было и вот опять. Решили на улице провести последний теплый день, - комментируют произошедшее пользователи в соцсетях.

А вскоре появилось и объяснение причин инцидента.

- В 11:32 поступил вызов по адресу: Василеостровский район, 12 линия, дом 13. Ложное срабатывание сигнализации на 7-ом этаже в помещении архива, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Всего из здания вывели 350 человек, в результате срочной эвакуации никто не пострадал.

Сейчас институт уже вернулся к обычному режиму работы, сигнализацию проверяют специалисты.