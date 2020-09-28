Статую Ниобеи начали искать в «Царском Селе» при помощи геофизиков

В "Царском Селе" ищут скульптуру Ниобеи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты-геофизики помогают сотрудникам Государственного музея-заповедника «Царское Село» в поисках старинной статуи. Бронзовое изваяние Ниобеи - дочки одной из богинь греческой мифологии, украшало Фрейлинский садик до войны. А потом бесследно исчезло.

- По некоторым сведениям, для спасения от повреждений во время боевых действий ее закопали в этом садике. Поисковые работы, предпринятые уже в мае 1945 года, не принесли никаких результатов, – рассказала замдиректора по научной работе ГМЗ «Царское Село» Ираида Ботт, чьи слова приводит пресс-служба музея.

Чтобы понять, где искать (не копать же весь парк!), музейщики проанализировали все прошлые попытки и сосредоточили усилия на Фрейлинском садике. А дальше в дело вступили геофизики СПбГУ.

Они просканировали территорию и отметили место, где в земле есть массивный металлический предмет. Ниобея это, или нет, точно покажет только «вскрытие». Теперь руководство «Царского Села» должно получить разрешение на земляные работы в охраняемой зоне.