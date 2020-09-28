Игра «Зенита» с «Уфой» стала самой популярной в девятом туре РПЛ

Больше 22 болельщиков пришли на матч "Зенита" с "Уфой". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Фееричная игра «Зенита» с «Уфой», в которой сине-бело-голубые забили в ворота соперника шесть безответных мячей, стала не только самой зрелищной, но и самой посещаемой игрой в девятом туре Российской Премьер-Лиги.

- Игру на «Газпром Арене» увидели 22 тысячи 697 зрителей, - сообщает статистическое агентство «ТурСтат».

Напомним, что в матче с «Уфой» за «зенит» трижды забил Артем Дзюба, два раза отличился Сердар Азмун и последний гол значится на счету Алексея Сутормина.

Кроме игры в Санкт-Петербурге в тройку самых посещаемых вошли встреча «Тамбова» и московского «Спартака», прошедшая на стадионе в Саранске из-за неготовности домашней арены в Тамбове (14 тысяч 977 зрителей) и матч в Москве между столичными ЦСКА и «Локомотивом», который увидели 12 тысяч 400 человек.

Всего на игры девятого тура пришли больше 77 тысяч поклонников футбола.