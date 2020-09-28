Резкое похолодание придет в Ленинградскую область 29 сентября

29 сентября в Ленобласти резко похолодает Фото: Артем КИЛЬКИН

Бабье лето все же уходит из Ленинградской области. По прогнозам синоптиков уже во вторник, 29 сентября 2020 года, в регионе ожидается резкое похолодание. 20-градусная жара спадет, в некоторых районах почти на 10 градусов. Самое время доставать пальто и зонты. Осень на пороге.

- Во вторник в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до 5-10 градусов тепла, днем по области плюс 11-16 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщили в МЧС 47-го региона.

Отметим, что в Петербурге погода тоже изменится. Во вторник в городе ожидаются дожди и плюс 14 градусов. А со среды по четверг, 30 сентября и 1 октября, будет стоять солнечная погода и до плюс 17 градусов.