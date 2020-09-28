Петербургское такси станет частью системы «Безопасный город»

Петербургские такси подключат к системе "Безопасный город". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Почти все петербургские службы такси станут частью региональной системы «Безопасный город». К ней подключат все машины «с шашечками». Это сделано как для прозрачности работы перевозчиков, так и ради удобства самих пассажиров.

- Это позволит нам в автоматическом режиме отслеживать выполнение перевозчиками обязательств о наличии разрешений, повысит безопасность перевозок пассажиров в такси, а также усилит возможности властей по противодействию нелегальным пассажирским перевозкам, - сообщил глава городского Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Система будет в режиме онлайн отслеживать местоположение машины, свободно ли такси, с пассажиром или нет.

Для самих горожан это также будет подспорьем, они смогут проверить, легальное такси они выхвали, или у перевозчика нет нужных документов.

Соглашение со Смольным по «Безопасному городу» заключили: «Яндекс.Такси», «Таксовичкоф», «Везет», «Gett», «Ситимобил», «Bolt». На их машинах система заработает до конца 2021 года.