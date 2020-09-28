Дождь накроет Петербург в ближайшие два часа. Фото: Яндекс.Погода.

Мощная стена дождя надвигается на Санкт-Петербург с юга. По состоянию на 14:00 поливает уже почти по всем пригородам, а сам город остается сухим в плотном кольце осадков. Но в ближайшие пару часов лить начнет во всех районах Северной столицы.

Несмотря на то, что с утра синоптики обещали небольшие дожди и местами, картина, которую рисует онлайн-карта сервиса «Яндекс.Погода, наталкивает на мысли о существенных осадках.

Судя по последним данным, уже должно моросить на юго-западе, в Купчино, на правом берегу, в Кудрово Мурино и Сертолово. Дождем посильнее накрыло Кронштадт, Ломоносов, Петродворец и Сосновый Бор.

А к 15:00 на карте Петербурга не останется ни одного сухого местечка. Правда, уже через час дождь закончится и тучи уйдут на северо-запад.

После четырех дня осадков в городе быть не должно.