Умер сценарист фильма "Звезда пленительного счастья"

Умер сценарист и писатель Олег Осетинский / Фото: Facebook Полина Осетинская

В воскресенье, 27 сентября 2020 года, умер сценарист, режиссер и писатель Олег Осетинский. Известному деятелю искусств было 83 года. Об этом рассказала его дочь, пианистка Полина Осетинская.

- У нас были сложные отношения. Большую часть жизни я (ненавидела и ) боялась своего отца. В позднее время многое переосмыслила. Последний месяц его жизни мы виделись и все простили друг другу, - рассказала Полина на своей странице в соцсети. - Он уходил несломленный, до последнего его дух был сильнее его немощного тела. Уйти на Крестовоздвижение - это дорога в дальний путь и в один конец.

Олег Осетинский родился 1937 года в Свердловске. Он стал известен как киносценарист, писатель, журналист и режиссер-документалист. Из-под его пера вышли сценарии таких фильмов как "Звезда пленительного счастья", "Взлет", "Встреча у старой мечети" и "Михайло Ломоносов".

Также Осетинский стал участником семейного скандала, после того, как его дочь обвинила в жестоком обращении в детстве.