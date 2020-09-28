Посылку с 12 кг наркотика получил по почте житель Санкт-Петербурга

Больше 14 тысяч капсул с наркотиками нашли полицейские в квартире жителя Петербурга. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские, совместно с новосибирским коллегами пресекли деятельность группировки, которая занималась распространением наркотиков при помощи почты. В поле зрения оперативников попал 32-летний житель города на Неве, получивший посылку с 12-ю килограммами запрещенного «товара».

- 26 сентября на выходе из отделения связи на улице Пионерстроя был задержан 32-летний петербуржец. В ходе личного досмотра у мужчины были изъяты почтовые отправления с сильнодействующим веществом – смесью, содержащей прегабалин, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным оперативников, петербуржец должен был расфасовать наркотики по «капсулам» и переправить их по нужным адресам. В квартире мужчины нашли 14,7 тысяч расфасованных капсул с сильнодействующим веществом, капсуляторы, ноутбук, пустые капсулы, упаковочный материал, кассовые чеки, весы.

За незаконный оборот наркотиков мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.