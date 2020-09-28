Эксперт-климатолог рассказал, какой окажется будущая зима в Санкт-Петербурге

Зима в Петербурге будет морозной, но не слишком снежной. Фото: Артем КИЛЬКИН

До наступления календарной зимы осталось еще больше двух месяцев, а эксперты-климатологи уже сейчас моделируют, какой будет самое холодное время года в Санкт-Петербурге и ждать и снега на новогодние праздники.

- Если не вникать в подробности то можно предположить, что, по всей видимости, эта зима будет напоминать предыдущую с бесснежным декабрем. При этом мы ждем крещенских морозов и похолодания в феврале, - рассказал «Невским новостям» завотдела исследований изменения климата Государственного гидрологического института Олег Анисимов.

Свои выводы специалисты делают на основании климатических тенденций в течение года. Естественно, что долгосрочный прогноз не может быть абсолютно точным. Скорее речь идет о высокой вероятности.

Такой же теплой зимы, как прошлые два года ждать не стоит, это все же аномалия, а их не может быть слишком много. Хотя климат действительно меняется и становится в Петербурге менее морозным.