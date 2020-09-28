В Ленобласти объявили сроки начала постоянного отопительного сезона

В Ленобласти готовы начать постоянный отопительный сезон. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Ленинградской области объявили примерные сроки начала постоянного отопительного сезона. Батареи в регионе уже включали на периодическое протапливание, а теперь принято решение о переходе на регулярный режим работы.

- Сроки подачи отопления на постоянной основе сдвинули на конец сентября — начало октября. В соответствии с нормативами отопление дают, когда средняя температура воздуха держится на уровне +8 градусов в течение пяти дней. Однако в Ленинградской области готовы создавать комфортные условия раньше, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Сейчас к отопительному сезону готовы 99,7% потребителей, оставшиеся дома, где идет капремонт отопительной системы, сдадут до конца октября. Распоряжения начале отопительного сезона изданы во всех муниципальных образованиях Ленобласти.

Уже были проведены проверки и периодические протапливания, а сейчас слово - за теплоснабжающими организациями. Похолодание до +14 градусов днем ожидается в Ленобласти в первых числах октября.

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