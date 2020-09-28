Петербуржец чудом выжил после столкновения с поездом на станции Рыбацкое

Мужчину сбил поезд на станции Рыбацкое в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге сотрудники дорожной полиции проводят проверку с связи с инцидентом на железной дороге. Как стало известно в понедельник, 28 сентября 2020 года, мужчина попал под поезд на станции Рыбацкое, но чудом выжил.

- Пострадавший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в неположенном месте во время приближения электропоезда, - рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Машинист, увидев человека в опасной близости, начал подавать звуковые сигналы, а также применил экстренное торможение. Однако избежать столкновения совсем не удалось - поезд задел мужчину по касательной.

Пострадавшим оказался 48-летний петербуржец. Его госпитализировали в больницу с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма.

В настоящее время по данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.