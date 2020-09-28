Больше 200 килограммов санкционных продуктов сожгли в печке

Изъятый сыр сожгли в печке. Фото: СЗТУ.

Петербургские таможенники провели очередные рейды по так называемым «финским» магазинам, торгующим товарами из Суоми и других стран Евросоюза. Обычно это санкционные продукты и то, что в Россию ввозить запрещено. Результатом проверки стали масштабные конфискации.

- Из двух розничных магазинов Санкт-Петербурга изъято 105 килограммов сыров и сырных продуктов, масла, колбасных изделий и рыбы, произведенной в станах ЕС, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Еще 127 килограммов сыра таможенники вместо с сотрудниками транспортной прокуратуры и представителями Россельхознадзора нашли в других торговых точках города.

Учитывая, что никаких документов на товар ни в одном случае у продавцов не нашлось, всю контрабандную санкционку было решено изъять и уничтожить.

Больше 200 килограммов продуктов сожгли в высокотемпературной печке на спецполигоне.

Напомним, что для личных нужд из заграничной поездки можно привести пять килограммов продуктов в заводской упаковке на человека.