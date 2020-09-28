Закладчики наркотиков в Санкт-Петербурге подарили судье котика и стих, но все равно получили по 12 лет тюрьмы

Суд отправил в тюрьму "творческих" закладчиков наркотиков в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывалые закладчики наркотиков в Санкт-Петербурге отправились в исправительную колонию строгого режима. Двое мужчин действовали в период с 2017 по 2018 годы. Следком доказал, что обвиняемые состояли в организованной преступной группе, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков. В итоге злоумышленники сделали 603 закладки. Помимо этого они сбывали товар другим коллегам.

Привычное течение судебного процесса разбавило неожиданное творчество мужчин. Один из закладчиков решил подарить судье стихотворение и попробовал разжалобить его рисунком котика.

У судьи не вышло "понять и простить". Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

- Подсудимые подошли к прениям творчески: нарисовали суду кота, написали стих, рассказали о «пламени разверзнутой преисподней». Вот только одна из цитат закладчиков: «Вы, ваша честь, можете низвергнуть меня в эту зияющую пропасть безнадежного отчаяния или же можете дать второй шанс, спасти меня. Дать мне крылья надежды, дав небольшой срок», - иронично делятся в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд творчество не оценил и назначил первому закладчику 11,5 лет лишения свободы, а второму 12.