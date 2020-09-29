Неизвестный гонщик сбил пенсионера на Тихорецком проспекте

Пенсионера сбили на Тихорецком проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Неизвестный гонщик сбил пенсионера возле «зебры» на Тихорецком проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга. О жесткой аварии стало известно из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», где появились фотографии с места происшествия. По словам одного из очевидцев, перед пешеходным переходом есть лежачие полицейские, но они не остановили водителя.

Пока точно неизвестно, переходил ли пострадавший мужчина дорогу по "зебре". Фото: vk.com/spb_today

- Там есть лежачий полицейский. Был очевидцем аварии спустя минуту, сбили пожилого мужчину. Кто-то как обычно гнал! Место вполне освещенное, - уверен мужчина, ставший свидетелем ДТП.

О том, кто именно сбил пешехода, не сообщают и в ГИБДД. Сейчас инспекторы уточняют все обстоятельства произошедшего.

- Установлено, что авария произошла около 19:50 у дома №25 по Тихорецкому проспекту. Пострадавший – мужчина 59 лет. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.