Резкое похолодание придет в Санкт-Петербург 29 сентября

Осенняя прохлада наступит в Петербурге 29 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Санкт-Петербурге резко поменялась. Бабье лето, по всей видимости, закончилось, в город пришла осень. Во вторник, 29 сентября 2020 года, в Северной столице ожидается облачное небо и небольшие дожди. Выходя из дома, одеваться следует потеплее, а также захватить с собой зонт.

- Во вторник в Петербурге облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9-11 градусов, днем до плюс 13-15 градусов, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Однако не стоит отчаиваться, так как теплые дни еще заглянут в Петербург. Так, последний день сентября обещает быть теплее. В среду в городе без осадков и до 15-17 градусов тепла. А первый день октября обещает быть еще теплее - до 16-18 градусов выше нуля.