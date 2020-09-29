Безработный угнал джип который хозяин оставил заведенным у магазина

Полиция нашла угонщика дорогого джипа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Неосмотрительность водителя дорогого внедорожника едва не оставила его без любимой машины. Мужчина приехал на авто в магазин и, решив, что сбегает за покупками по-быстрому, оставил двигатель заведенным. Этим воспользовался проходивший мимо безработный петербуржец.

- 28 сентября в полицию поступило сообщение от мужчины 1995 года рождения о том, что от дома 18 по Тележной улице, неизвестный преступник совершил хищение принадлежащего ему автомобиля «JEEP COMPASS» 2018 года выпуска, стоимостью 2 756 000 рублей, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Ориентировка на машину была передана всем патрулям и вскоре внедорожник благополучно нашелся. Он стоял во дворе дома 175 по Невскому проспекту. А вечером того же дня в руки стражей порядка попал и подозреваемый в угоне.

В 22:15 у дома 3 по улице Мытнинской был задержан безработный 20-летний мужчина. Сейчас по факту угона ведется проверка, рушение о возбуждении уголовного дела примут по ее результатам.