Еще 24 тысячи петербуржцев обследованы на коронавирус за последние сутки

Еще 24 тысячи человек обследованы на коронавирус в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала осени в Санкт-Петербурге начало расти количество новых заболевших коронавирусом. Вместе с тем, в городе активно проводятся обследования на наличие у населения инфекции. Так, по данным Смольного на 29 сентября 2020 года за последние сутки более 24 тысяч человек прошли тест на коронавирус.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24390 человек. Под медицинским наблюдением находится 1298 человек. Из них 23 - в обсерваторе, 513 - контактные, 762 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столице.

Отметим, что с 8 сентября в Петербурге ежедневно коронавирус подтверждается более чем у 200 человек. При этом, число выздоровевших пациентов находится на уровне 100 человек в день.

Напомним, на накануне стало известно о том, что несколько студентов СПбГУ ушли на самоизоляцию в общежитии.