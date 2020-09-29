Из дома, где жил и умер композитор Римский-Корсаков, выселили незаконные магазин и офис

ККИ выселил незаконную автошколу. Фото: ККИ СПб

Очередную инспекцию провели сотрудники петербургского Комитета по контролю за имуществом. Они прошлись по проблемным адресам и выселили арендаторов, незаконно занимавших городскую недвижимость.

- На Загородном проспекте, 28, литера А, помещение в цокольном этаже площадью более 250 кв. м занимали магазин одежды и офис, - сообщает пресс-служба ККИ.

Арендаторы, договор с которыми был расторгнут еще в прошлом году, провели незаконную перепланировку - снесли перегородки, устроили санузел и прочее. При этом здание является объектом культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил и умер композитор Н.А. Римский-Корсаков».

Кроме этого ООО, имевшее договор с городом, осталось должно бюджету больше четырех миллионов рублей.

В других районах Петербурга были выселены: кафе, ломбард, ателье, мастерские, парикмахерская и автошкола.