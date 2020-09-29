Стало известно, продлят ли школьные каникулы в Ленинградской области из-за коронавируса

Осенние каникулы в Ленобласти не будут переносить из-за пандемии Фото: Артем КИЛЬКИН

Администрация Ленинградской области во вторник, 29 сентября 2020 года, рассказала, планируется ли переносить осенние каникулы в школах из-за пандемии коронавируса. По данным правительства, дети будут отдыхать как обычно, чуть больше одной недели.

- В Ленинградской области не планируется переноса осенних школьных каникул в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как и планировалось, школьники будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября, - отметила председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

На данный момент обучение в школах Ленинградской области проходит в обычном режиме, но с повышенными мерами безопасности. Ученикам проверяют температуру, в классах, а также в помещениях учебных заведений проводятся тщательные уборки.

Напомним, что за время пандемии в области заразились коронавирусом 8 100 (+67 за сутки) человек, выздоровели 5 524 (+29) и скончались 98 (+0).