Резкий рост: 251 человек заболел коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 251 человек заболел коронавирусом в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Резкий рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Санкт-Петербурге. За минувшие сутки медики подтвердили заражение еще 251 человека. В последние дни этот показатель держался на уровне 230 случаев. А общее число тех, кому с начала пандемии поставили диагноз COVID-19, достигло 42 475.При этом растет и количество выздоровевших пациентов, хоть и не столь стремительно.

- По состоянию на утро 29 сентября, выписаны еще 126 человек, всего от коронавируса излечились 28 936 жителей Санкт-Петербурга, - сообщает Оперативный штаб по мониторингу ситуации распространения инфекции в России.

Сейчас в активной фазе болезни находятся 10 885 пациентов, часть из которых лечатся дома, а тяжелые пациенты - в стационарах.

Кроме этого, комиссия по летальным исходам подтвердила гибель еще 30 человек от COVID-19. Всего жертвами болезни в городе стали уже 2924 ченловека.