Петербургские врачи подтвердили смерть еще 30 человек от коронавируса

Еще 30 человек скончались от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые неутешительные данные о ситуации с распространением коронавируса в России и в Петербурге в частности, привел федеральный Оперативны штаб по COVID-19. На утро 29 сентября в городе зафиксированы еще 30 смертей от опасной болезни.

- Общее количество погибших от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге достигло 2924 человек, - сообщает Информационный центр Оперштаба.

По этому показателю город все также уверенно занимает второе место по стране, уступая лишь Москве. В столице при 13 миллионах населения жертвами коронавируса стали 5203 человека.

Также за сутки в Санкт-Петербурге подтвержден еще 251 новый случай заражения коронавирусом, что является рекордно высоким уровнем для сентября. Накануне, к примеру, было отмечено 237 заболевших.

Всего с начала пандемии в Петербурге заразились 42 745 человек, 28 936 (+126) из них выздоровели, а 10 885 остаются в активном состоянии болезни.