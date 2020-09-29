Нарушителей правил выгула животных искали в Санкт-Петербурге

Петербургским "собачникам" напомнили о правилах выгула животных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Специальный рейд по проверки правил выгула домашних животных прошел в Санкт-Петербурге. На улицы Кировского района и парка Александрино вышли чиновники городского Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Причиной для инспекции стали жалобы горожан на «собачников», которые забывают убирать за своими питомцами.

- Многие владельцы собак не знают об обязанности убирать городскую территорию за своими питомцами. Помимо этого, горожане забывают, что для безопасности окружающих собаки выше 40 см в холке должны быть экипированы намордником и поводком, - сообщает пресс-служба Смольного.

Во время самого рейда инспекторы в основном разъясняли владельцем собак правила поведения и лишь в исключительных случаях выписывали протоколы. Всего составлено семь документов об административных нарушениях.

Вскоре такие же рейды пройдут в Сосновке и Петровском парке.

А нарушителям напоминают, что за неправильный выгул животных грозит штраф до пяти тысяч рублей.