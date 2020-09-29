Более восьми центнеров железнодорожных деталей украли двое мужчин в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге раскрыта кража более восьми центнеров железнодорожных деталей / Фото: УТ МВД

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции раскрыли крупную кражу более восьми центнеров железнодорожных деталей. Как стало известно по вторник, 29 сентября 2020 года, правоохранители из отдела управления на транспорте МВД поймали двух мужчин, которые вынесли металл с Сортировочной станции.

- 32-летний житель Новгородской области вступил в преступный сговор с 25-летним жителем Рязанской области. Они проникли на территорию парка отстоя грузовых составов около станции Сортировочная Санкт-Петербурга и совершили тайное хищение изделий, предназначенных для ремонта железнодорожного полотна, - рассказали в МВД.

Краденные детали мужчины погрузили в личный автомобиль и отвезли их в пункт приема черного металла. Однако нажиться на этом они не успели. В момент сдачи их арестовали полицейские.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.