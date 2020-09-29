Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Продажи новых машин за август в Петербурге выросли на 2%, но за год рухнули почти на 20%

За месяц горожане купили 12 235 автомобиля
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий
Петербургский авторынок растет второй месяц подряд.

Петербургский авторынок растет второй месяц подряд.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский авторынок второй месяц подряд показывает осторожный рост. Вслед за июлем, двухпроцентной прибавкой отметился и август. За последнюю треть лета на улицах Северной столицы прибавилось больше 12 тысяч новых легковушек.

- Впервые за полтора года в городе продажи автомобилей увеличиваются два месяца подряд. В августе петербургские дилеры реализовали 12 235 новых машин – на 2% больше, чем в августе 2019 года, - сообщает пресс-служба аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб».

Серьезный рост в 28 и 19 процентов показали марки Hyundai и Kia, популярные модели которых собирают на петербургском автозаводе «Хендэ Мотор Рус». С выводом на рынок нового поколения бюджетника Polo, собираемого в Калуге, очень сильно прибавил Volkswagen (+44%). В плюсе, причем даже по результатам года, и чешско-калужская Skoda.

Впрочем, общий провал, вызванный пандемией, слишком глубок и результаты по итогам года не столь оптимистичные - падение в 19% по итогам восьми месяцев.