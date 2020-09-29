Безработный развратил мальчика в парке Победы в Санкт-Петербурге

Мужчина развратил мальчика в темном парке в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции поймали мужчину, который совершил развратные действия с 16-летним мальчиком. Инцидент произошел поздно вечером 21 сентября 2020 года в парке Победы в Московском районе города. Делом занялся следственный комитет.

- Из заявления следует, что некий мужчина, около одиннадцати часов вечер, в парке Победы у дома 55 по Бассейной улице совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего 2004 года рождения, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого нашли спустя неделю в результате оперативно-розыскных мероприятий. Так, 28 сентября сотрудники МВД у дома 3 по Угловому переулку задержали 45-летнего жителя указанного дома.

Известно, что мужчина нигде не работает. Ранее судим не был. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.