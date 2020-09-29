Туман накроет Ленинградскую область 30 сентября

Туман опустится 30 сентября на Ленобласть Фото: Артем КИЛЬКИН

Синоптики предупредили жителей Ленинградской области об изменении погоды. Так, утром в среду, 30 сентября 2020 года, в регионе ожидаются небольшие дожди и туман. В связи с этим автомобилистам стоит быть наиболее внимательными на дорогах.

- В среду в области облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами небольшой дождь и туман. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Также туман ожидается и в четверг, 1 октября. В МЧС советуют автомобилистам либо вовсе отложить поездки, либо придерживаться "золотого" правила - показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости.

Отметим, что 30 сентября в области ожидается потепление до плюс 13-18 градусов.