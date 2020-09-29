Ребенка спасли из горящей квартиры на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге

Сотрудники МЧС спасли двух человек из горящей квартиры на проспекте Стачек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар произошел в жилом доме Кировского района Санкт-Петербурга. В 13:56 часов во вторник, 29 сентября 2020 года, служба МЧС получила сообщение о возгорании в доме 38 по проспекту Стачек. На место незамедлительно выехала бригада спасателей, чтобы оперативно справиться с огнем.

- Горел трехэтажный жилой дом. Пожар начался в однокомнатной квартире на третьем этаже площадью 20 "квадратов". К моменту, когда спасатели прибыли на место, горела обстановка на 2 квадратных метрах, - сообщили в МЧС Петербурга.

По словам очевидцев, пожар произошел из-за воспламенившейся проводки. Огонь быстро распространился по комнате, поскольку в доме – деревянные перекрытия.

Из горящей квартиры спасатели эвакуировали двух человек, один из них ребенок. Также из из соседних квартир были эвакуированы еще пять человек. Никто не пострадал.