Дирижер Юрий Башмет госпитализирован в больницу с коронавирусом

Концерт в Петербурге состоится несмотря на болезнь Башмета Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

У знаменитого дирижера Юрия Башмета обнаружили коронавирус. Об этом стало известно во вторник, 29 сентября 2020 года. Болезнь скосила маэстро как раз накануне выступления Всероссийского юношеского симфонического оркестра, которое должно было состояться в Санкт-Петербурге 1 октября.

- У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой, - рассказали "КП-Петербург" организаторы.

В связи с болезнью Башмета, в турне его заменит дирижер Фредди Кадена. 1 октября состоится концерт ВЮСО в Санкт-Петербургской Филармонии, 2 октября – в Казани. Завершится тур оркестра большим концертом 4 октября в Москве в концертном зале «Зарядье».