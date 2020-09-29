Музей истории Санкт-Петербурга закрылся на карантин из-за коронавируса

Филиал Музея истории Петербурга в особняке Румянцева закрылся на карантин Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге закрылся на карантин филиал музея истории города, расположенный в особняке Румянцева на Английской набережной. Как стало известно во вторник, 29 сентября 2020 года, закрыт он будет вплоть до 10 октября. Причиной стала коронавирусная инфекция, которую обнаружили у сотрудников музея.

- Особняк Румянцева закрыт до 10 октября. Все мероприятия и лекции отменяются, - пишет газета "Петербургский дневник".

Продолжения выставки «Город, потерянный во времени» не планируется. Выставка «Мозаичные интерпретации» будет продлена.

Ранее стало известно, что Духовная академия Петербурга полностью перешла на дистанционное обучение из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Также коронавирус подтвердился у дирижера Юрия Башкета, который должен был дать концерт в Северной столице 1 октября.