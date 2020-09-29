На развязке КАД с ЗСД на месяц ограничат движение

Движение на развязке КАД и ЗСД ограничат до 5 ноября. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Больше, чем на месяц, на развязке КАД и Западного скоростного диаметра будет ограничено движение. О начале дорожных работ, которые начнутся уже 30 сентября, сообщает Управление федеральных автодорог «Северо-Запад».

- В связи с производством работ по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкций пролетных строений ЗСД, в период с 30 сентября по 5 ноября 2020 года будет попеременно, полностью перекрываться одна полоса движения на внутреннем и внешнем кольце КАД, - информирует пресс-служба дорожной службы.

Отметим, что на данном участке есть по две полосы в каждом направлении. При перекрытии одной полосы, на второй вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Сами работы будут идти круглосуточно. Они разбиты на три этапа: с 30 сентября по 07 октября перекроют первую полосу внешнего кольца; с 08 по 20 октября одновременно закроют проезд по вторым полосам на внутреннем и внешнем кольцах; 21 октября по 05 ноября перекроют первую полосу внутреннего кольца.