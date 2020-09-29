"Час для пожилых" вернут в Ленинградской области из-за пандемии

В Ленобласти вернут "час для пожилых" и рейды по соблюдению масочного режима Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области в скором времени введут "час для пожилых", чтобы люди старше 65 лет смогли отдельно от остальных посещать магазины и другие общественные пространства. Об этом во вторник, 29 сентября 2020 года, рассказали в администрации 47-го региона.

- Поручение о разработке графика для посещения общественных пространств жителями старше 65 лет на заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавируса дал Александр Дрозденко, - пояснили в администрации.

Также в регионе возобновят рейды по магазинам и торговым центрам. Инспекторы будут проверять соблюдение масочного режима.

- Необходимо принимать строгие меры воздействия - вплоть до закрытия, - подчеркнул Дрозденко.

Напомним, что последние дни в области наблюдается рост новых зараженных коронавирусом. Так, за последние сутки инфекция была подтверждена у 67 человек. За все время эпидемии заболели 8,1 тысяч жителей.