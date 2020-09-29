Неадекватная петербурженка в халате выбросила вещи из окна пятого этажа

На Кондратьевском проспекте женщина кидала в окно вещи. Фото: vk.com/spb_today

Многочисленные зеваки и полицейские собрались днем вторника на Кондратьевском проспекте. Здесь, с пятого этажа жилого дома, не совсем адекватная женщина в халате выбрасывала вещи. Причем прямо через окно.

- Жительница дома 33 на Кондратьевском проспекте выбрасывает все вещи из квартиры. Движение троллейбусов в сторону проспекта Металлистов приостановлено, - сообщают очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Почему женщина решила избавиться от всей обстановки, вещей и даже цветов в горшках, пока установить не удалось. Войти в контакт с дамой пытаются полицейские. Они же огородили место падения вещей, которые все еще летят из окна.

В комментариях пользователи соцсетей предположили, что, возможно, женщина просто решила сделать генеральную уборку, либо же отмечает новый год по-итальянски. В этой южной стране традиционно выбрасывают старые вещи из окон.

О пострадавших при ЧП ничего не сообщается.