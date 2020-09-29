Петербурженка умерла после жесткого падения с электросамоката у «Газпром Арены»

Петербурженка упала с электросамоката и умерла от тяжелейших травм. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербурженка скончалась после жесткого падения с электросамоката возле «Газпром Арены». О смерти 47-летней женщины стало известно 29 сентября, хотя происшествие случилось поздним вечером пятью днями ранее. Все это время за жизнь пострадавшей боролись врачи Мариинской больницы, однако полученные травмы были слишком тяжелыми.

- От удара головой об асфальт женщина получила открытую и проникающую черепно-мозговую травму. Но и это не все. Медики диагностировали у нее ушиб мозга тяжелой степени с формированием очагов контузии в височной и лобной долях, а также перелом основания черепа с отеком и дислокацией головного мозга, - сообщил страшные подробности «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Умершую женщину отправили в морг. Точные обстоятельства рокового падения с электросамоката пока неизвестны.