Врача поликлиники №48 оштрафовали за медленную работу и плохую дезинфекцию

Врач-инфекционист из Санкт-Петербурга получил штраф в 25 тысяч рублей за санитарные нарушения в период пандемии коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Московский районный суд признал виновным врача-инфекциониста поликлиники №48 в Санкт-Петербурге в различных санитарных нарушениях. Роспотребнадзор около месяца проверял медучреждение и установил, что под руководством медика слишком медленно передавалась информация об инфекционных заболеваниях у других сотрудников – дольше 12 часов с момента установления диагноза. Но и это не все.

- Заключительная дезинфекция проводилась силами самих медработников, а не специализированными организациями. Также дезинфекцию не делали после каждого случая заболевания медработников, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Адвокату не удалось доказать невиновность врача. К примеру, защитник пыталась заверить суд, что дезинфекция в поликлинике проводилась регулярно и на совесть. Однако суд все равно назначил женщине штраф в размере 25 тысяч рублей.