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Китайский студент СПбГУ стал жертвой мошенницы, пообещавшей перевести его на бюджет за 350 тысяч рублей

Женщина представилась сотрудником учебного отдела вуза, хотя таковой не являлась
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Китайского студента СПбГУ кинула на деньги мошенница, представившаяся сотрудницей вуза.

Китайского студента СПбГУ кинула на деньги мошенница, представившаяся сотрудницей вуза.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Китайский студент СПбГУ пожаловался в полицию на лжесотрудницу вуза, которая пообещала перевести его с платного обучения на бесплатное за 350 тысяч рублей. 27-летний парень учится на втором курсе магистратуры по направлению «Психология», но в случае с мошенницей он не положился на свои знания, а просто доверился женщине. Дама убедила студента, что является сотрудницей учебного отдела и поможет ему попасть на бюджет, но за «символическое» вознаграждение.

- Спустя целый год заявитель понял, что его обманули. Он так и не дождался перевода на бюджетную основу и обратился в полицию Василеостровского района. Известно, что 350 тысяч рублей он передал в ресторане на 6-й линии В.О. По его словам, женщина в итоге раскаялась и вернула ему 288 тысяч рублей, но остаток в размере 62 тысяч так и не отдала, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Пока что полиция проводит проверку, о возбуждении уголовного дела говорить преждевременно.

ЧП