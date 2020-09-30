Петербуржцы нашли на улице редкую птичку, которой надо есть каждые 15 минут, чтобы не погибнуть

Королек попал в руки жительнице Петербурга. Фото: vk.com/unreleased_dtp / Ирина Антонова

Редкую для Петербурга птичку королька нашли жители Северной столицы неподалеку от больницы РЖД. Сначала горожане не поняли, что за пернатый попал им в руки, но ситуацию помогли прояснить пользователи соцсетей.

- Такая птичка была обнаружена в районе РЖД больницы. Видимо желтоголовый королек. Птица еще молодая и была напугана, - написала в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Ирина Антонова.

В комментариях пользователи соцсетей умилились красоте птички и посоветовали отвезти ее в центр помощи диким птицам «Сирин» или к ветеринарам. Видимо, королек мог удариться головой, поэтому и был не в состоянии улететь: «Если далась в руки, то ей очень плохо. Сажать в коробку, на дно бумажные полотенца. Насильно не поить и не кормить. Как уже писали, скорее всего, ЧМТ. Если готовы заниматься птицей, везите к врачу-орнитологу».

Отметим, что у королька есть интересная особенность - ему надо постоянно есть. Всего за 12 минут «голодания» он может потерять до трети веса. А если не будет есть час, то может даже погибнуть от голода.

Отличаются корольки и красивым голосом, не зря есть даже фильм с названием «Королек - птица певчая».