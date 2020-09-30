На Невском путепроводе начался капитальный ремонт системы освещения

На Невском путепроводе обновят наружное освещение. Фото: Яндекс.Карты

Один из самых загруженный и востребованный путепроводов Петербурга - Невский, вскоре станет намного светлее. С 29 сентября здесь начались работы по капитальному ремонту системы наружного освещения. Другими словами, «Ленсвет» начал менять уличные фонари.

- Освещение путепровода впервые было введено в эксплуатацию в 1975 году, затем на объекте проводилась замена светильников с ртутными лампами на натриевые, - сообщает пресс-служба петербургского Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Напомним, что сам путепровод, который идет по оси проспекта Славы и Ивановской улицы, был построен в 1974 году. Он соединяет Фрунзенский и Невский районы города, длина автомобильного моста составляет 1200 метров.

Во время нынешнего капремонта осветительной системы специалисты заменят все кабели (2,7 км), а к декабрю здесь появятся 86 ярких светодиодных светильников. Кроме проезжей части, дополнительно подсветят въезды и съезды с путепровода.