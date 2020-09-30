Выезды и въезды в Мурино встали в «мертвую» пробку утром 30 сентября

Пробки привычно сковали Мурино. Фото: Яндекс.Карты

Жесткие пробки сковали въезды в Мурино и выезды из него утром 30 сентября. В привычные для себя заторы водители встали на Заречной улице и выездах на нее, на Центральной улице, въездах с КАД и со стороны улицы Руставели . Бордовым окрашена и почти вся Муринская дорога.

При этом сама КАД в районе Мурино практически свободна. Нет особых затруднений и на второй развязке в районе Охтинской аллеи.

Кроме этого, на севере КАД стоит съезд на проспект Культуры, а также выезд на Выборгское шоссе. Еле едет поворот с внутреннего кольца на Пискаревский проспект, а пробка на подъезде к нему превышает километр.

Почти встали съезды с обоих направлений Кольцевой на Шафировский проспект. Есть традиционные затруднения в районе развязки КАД у Янино и на пересечении с Софийской улицей.

А в городе на 9:00 утра самым проблемным местом остается район Володарского моста, у которого застыли Народная улица, Октябрьская набережная и сам мост.