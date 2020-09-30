Безработный житель Всеволожска угнал «Мерседес» за шесть миллионов рублей

29-летнего жителя Всеволожска подозревают в угоне "Мерседеса". Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Оперативники Уголовного розыска петербургского Главка смогли найти и задержать мужчину, которого подозревают в угоне элитного «Мерседеса» за 6 миллионов рублей. По сведениям полиции, безработный житель Всеволожска может быть причастен к серии таких преступлений.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 29-летнего безработного. Он подозревается в том, что 14 июля от дома 5 по Пироговской набережной похитил автомобиль «Мерседес-Бенц S500 4 MATIK». Сумма ущерба составила около 6,5 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При обыске в квартире подозреваемого, были найдены пачки билетов «банка приколов», имитирующих евро и рубли, несколько различных печатей и сотовых телефонов.

Известно, что мужчина трижды судим за незаконный оборот наркотиков, похищение человека, мошенничество, вымогательство и так далее. Из мест лишения свободы он освободился только полгода назад.