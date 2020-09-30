Детеныш павлина впервые родился в Царском Селе

В Царском Селе впервые родился павлин / Фото: Царское Село

В Царском Селе Санкт-Петербурга в музейном комплексе "Императорская ферма" появилось прибавление. Во вторник, 29 сентября 2020 года, стало известно, что в заповеднике впервые родился павлин. Очаровательной малышке уже два месяца и она отлично обосновалась в царских угодьях.

Птичка живет в царских условиях с мамой и другими взрослыми павлинами / Фото: Царское Село

- В июле мы подложили в инкубатор яйца, которые снесла самка царскосельского павлина. А затем их стала высиживать самка из нашего питомника. Из пяти яиц проклюнулось одно. Это неудивительно: когда павлины содержатся в неволе, они не так продуктивны. Девочка получилась крепкая. И спустя два месяца она переехала в птичник "Императорской фермы", – рассказывает заведующий кафедрой птицеводства и мелкого животноводства Аграрного университета Борис Викторович Павлов.

Птичка вместе с мамой и другими пятью взрослыми павлинами отлично питается: на завтрак фрукты и овощи, на обед - зерновую смесь. Также они гуляют на свежем воздухе по несколько часов.

Выбрать имя для малютки предложили петербуржцам / Фото: Царское Село

Единственное, у птенца пока нет имени. Право ее назвать решили дать петербуржцам. Царское Село объявило конкурс на своей странице в социальной сети, который продлится до 9 октября.