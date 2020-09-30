«Пассажиравтотранс» отреставрирует старый «Мерседес» для музея

"Мерседес" из Ставрополя отреставрируют в Петербурге. Фото: "Пассажиравтотранс"

Петербургский «Пассажиравтотранс» решил пополнить свою коллекцию старым автобусом «Мерседес», который никогда не ходил по улицам города. Такую честь технике решили отдать за ее выносливость.

- Коллекцию исторических автобусов «Пассажиравтотранса» пополнил Mercedes-Benz O325. Несмотря на свой относительно молодой возраст, автобус 1993 года – образец с историей, появившийся в России в непростой период, - сообщает пресс-служба перевозчика.

В начале-середине 90-х годов 810 таких автобусов, произведенных в Турции, были поставлены в Россию в качестве оплаты за природный газ. Половина работала в Москве.

А 40 автобусов отправились в Ставрополь. Там данный экземпляр за 27 лет работы «Накатал» 2 миллиона километров. Несмотря на это, машина находится в хорошем состоянии.

Теперь «почтенного» представителя этой модели ожидает реставрация в Петербурге. После чего автобус станет частью музея пассажирского транспорта.