В петербургском метро напомнили о необходимости носить маски

В метро будут пристальнее следить за наличием масок у пассажиров. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский метрополитен напомнил пассажирам о том, что надо носить маски и об ответственности за их отсутствие. Горожане, которых поймают в подземке без средств индивидуальной защиты, рискуют получить штраф в четыре тысячи рублей.

- Уважаемые пассажиры, в соответствии с требованиями постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020, граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) во всех видах транспорта общего пользования, - сообщает пресс-служба метрополитена.

В подземке отмечают, что за неисполнение требований установлена штраф в четыре тысячи, а за повторное нарушение - в пять тысяч рублей.

Надо сказать, что в последнее время в метро не слишком пристально следили за наличием масок у пассажиров, однако с ростом суточной заболеваемости в городе, власти Петербурга заявили о более пристальном контроле за карантинными мерами.