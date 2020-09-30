Мальчик изнасиловал школьницу в подъезде дома в Санкт-Петербурге

Полиция разыскивает мальчика, изнасиловавшего школьницу в подъезде дома в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мальчика, который надругался над девочкой в подъезде дома в Выборгском районе города. Во вторник вечером, 29 сентября 2020 года, в правоохранительные органы обратилась 35-летняя мать пострадавшей и рассказала, что неизвестный школьник пытался изнасиловать ее дочь.

- Из заявления женщины следует, что около 17:30 часов в парадной дома 33, корпус 1 по проспекту Просвещения неизвестный мальчик совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 14-летней дочери, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полицейские выехали на место и изъяли запись из камер видеонаблюдения. На видео они увидели преступника. Это оказался мальчик лет 13-14, ростом около 160 сантиметров, со светло-русыми волосами. Одет он был в серую куртку с капюшоном, синие джинсы и темную обувь.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы переданы следственному комитету Выборгского района.