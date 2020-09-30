Мужчина, «избивший» ногами чужую иномарку, изнасиловал 22-летнюю девушку

Рецидивист из Ленобласти изнасиловал 22-летнюю петербурженку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Невского района пожаловалась в полицию на шапочного знакомого, который ее изнасиловал. По словам 22-летней девушки, все произошло ранним утром 29 сентября в квартире одного из домов по улице Бабушкина, где потерпевшая была в гостях.

- 29 сентября в 21:30 в полицию обратилась женщина 1998 года рождения, неработающая, с заявлением о том, что около 06:30 в квартире дома 47 по улице Бабушкина, ее изнасиловал малознакомый по имени Руслан, - сообщает источник «КП».

Вскоре был найден и предполагаемый обидчик девушки. Им оказался 24-летний безработный житель Бокситогорска. Как оказалось позднее, молодой мужчина уже попадал в поле зрения полиции. Он был дважды судим за грабеж, а сейчас находится под подпиской о невыезде по делу о нанесении материального ущерба.

В июле нынешнего года он ногой побил чужую машину. Исправление вмятин хозяйка оценила в 14,5 тысяч рублей.

Теперь мужчине грозит другой, более серьезный срок. Вопрос о возбуждении дела об изнасиловании решается.