Школьник "заминировал" 158 школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Семиклассник "заминировал" 158 школ в Петербурге и Ленобласти ради шутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Школьник из города Сосновый Бор, что в Ленинградской области, разом "заминировал" 158 учебных заведения. В два часа дня во вторник, 29 сентября 2020 года, на номер 112 поступило сообщение о том, что в одной из школ находится взрывчатка.

- Осмотрены 158 учебных заведений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

При проверке номера, с которого поступил звонок, установлено, что зарегистрирован он на 30-летнюю жительницу Соснового Бора, а пользуется телефоном ее 13-летний сын, ученик 7-го класса.

Оказалось, что сам мальчик в момент, когда поступил звонок с угрозой, был на уроке физкультуры, а телефон оставил без присмотра. Этим воспользовался его одноклассник. Мальчик решил позвонить и сообщить о взрывчатке, по его словам, ради шутки. Теперь ему предстоит серьезный разговор.