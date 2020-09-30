Обновленный музей Павлова в Колтушах откроется в 2021 году

В ход пойдут переписки, стихи, фотографии, видеозаписи, научные статьи, описания проведенных экспериментов и любые документы ушедшей эпохи. ФОТО: Киногруппа Института физиологии РАН

Наука не стоит на месте. И даже в музеях, которые существуют много лет, что-то меняется. Так получит обновление мемориальный музей знаменитого русского физиолога Ивана Петровича Павлова, который работает в бывшем здании «Старой лаборатории» в Колтушах с 1947 года. 29 сентября специалисты представили концепцию нового проекта.

Началось все ровно год назад, когда в музее открылась постоянная art&science выставка «Новая антропология». Авторами экспозиции стали художники, работающие в направлениях технологического искусства, медиа и саунд-арта, а также ученые института под руководством куратора Ирины Актугановой. Проект оказался успешным, и в июле 2020 года Фонд президентских грантов поддержал идею обновления и расширения второго этажа музея. Что именно появится?

- Для обновленного музея мы используем термин «научно-художественный» и это не случайно, - говорит директор музея Лариса Андреева. – Помимо самого Павлова, в наукограде было много других ученых. Все они имели тесные связи с миром искусства - свободно музицировали, проводили вместе досуг и в том числе, включали свои увлечения в научный процесс. Известно, что для некоторых экспериментов с собаками коллеги Павлова играли им на музыкальных инструментах. Мы, в свою очередь, хотим тоже пойти экспериментальным путем и опробовать другую технологию создания музея. Это будет такое коллективное проектирование с художниками, с которыми мы методом реконструкции попробуем передать атмосферу среды, научной жизни, досуга, личных переживаний и того, как они повлияли на научные открытия в Институте физиологии. То есть, мы попробуем повторить за ними: они экспериментировали, чтобы создать науку, а мы будем экспериментировать чтобы создать обновленный музей.

Специалисты используют переписки, стихи, фотографии, видеозаписи, научные статьи, описания проведенных экспериментов и любые документы ушедшей эпохи.

В середине января будущего года коллектив представит экспозиционный план широкой публике, а сам расширенный научно-художественный музей должен будет открыться к 1 июня 2021 года.