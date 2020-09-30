Машина ТЭК загорелась во время аварийных работ в Приморском районе Санкт-Петербурга

Автомобиль ГУП "ТЭК" загорелся в Приморском районе Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге у отделения почты, расположенной в доме 47/2 по Планерной улице загорелась машина ГУП "ТЭК". ЧП произошло днем в среду, 30 сентября 2020 года. Аварийно-ремонтный автомобиль приехал на место, чтобы устранить дефект на теплосети. Однако помощь потребовалась самой бригаде.

- Возгорание в машине произошло при подключении рабочего оборудования. Пострадавших нет. В 15:21 возгорание было устранено сотрудниками МЧС. Место происшествия огорожено и не представляет угрозы для безопасности горожан, - сообщили в ГУП "ТЭК СПб".

По словам очевидцев в социальной сети, люди, которые находились в этот момент в отделении почты, вылезали через окна, чтобы отогнать свои автомобили подальше от пожара.

Сейчас причины происшествия уточняются, по факту случившегося будет проведена проверка. По данным компании, работы по ликвидации дефекта на данном адресе не отразятся на абонентах.