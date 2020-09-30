Пьяный петербуржец ударил женщину в троллейбусе и «улетел» в нокдаун от ее заступника

Дебошир напал на кондуктора в троллейбусе в Санкт-Петербурге и тут же ответил за это. Фото: vk.com/spb_today

Пьяный петербуржец напал на кондуктора троллейбуса в Санкт-Петербурге, за что получил несколько десятков тумаков от другого пассажира. Обо всем стало известно из уст очевидцев, опубликовавших видеозапись жесткой драки в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- 26 сентября «этиловый» друг повздорил с кондуктором троллейбуса и поднял руку на нее. За кондуктора вступился пассажир, - рассказывает автор публикации.

На записи видно, как мужчина чем-то спровоцировал женщину на конфликт. Кондуктор церемониться не стала и попросила помочь ей вывести грубияна на улицу. В ответ пьяный пассажир ударил ее в лицо, что возмутило бородатого спортсмена в панаме. Тот сразу же ответил драчуну парой тумаков. Драка чуть не переросла в партер. Спортсмен бил пьяного пассажира даже коленом, а затем брызнул в него газом из перцового баллончика. Троллейбус вмиг опустел. Буйный мужчина тут же успокоился, остыл и сам спортсмен, который, правда, отвесил негодяю финальный удар ногой по голове, чем немного возмутил наблюдавших.

О дальнейшей судьбе всех участников конфликта пока не известно. Пользователи соцсетей, в основном, поддержали заступника кондуктора и пожурили остальных мужчин.