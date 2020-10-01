36-летний любовник школьницы забил до смерти знакомого, сделавшего ему замечание

Любовника школьницы отправили в тюрьму в Санкт-Петербурге. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге взрослого любовника школьницы посадили в тюрьму за убийство знакомого. 36-летний мужчина на протяжении долгого времени встречался с 16-летней девочкой. Долго скрывать это у них не вышло. Обо всем узнал друг семьи школьницы. Он решил не писать донос родителям девочки и лично пошел к ловеласу «поговорить по душам». Однако тот на замечание отреагировал грубой силой.

- Обвиняемый умышленно ударил не меньше 7 раз руками и ногами по голове и туловищу заступника девочки. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия из-за тяжелого ушиба головного мозга, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Девочка проходила потерпевшей по громкому делу и поначалу сотрудничала со следствием и выступила против любовника. Однако позже он с подачи адвоката начал писать ей письма, в которых использовал уменьшительно-ласкательные слова и пытался переманить ее на свою сторону. В итоге школьница от своих изначальных показаний отказалась.

Но от суда ничего не утаилось. В итоге мужчина получил 8 лет лишения свободы в ИК строгого режима, а его горе-адвокату грозит лишение статуса.