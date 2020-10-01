Октябрь начался с "бабьего лета" в Санкт-Петербурге

Тепло и солнечно в Петербурге 1 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице осень не только золотая, но и необычайно теплая. В четверг, 1 октября 2020 года, "бабье лето" продолжит радовать жителей Санкт-Петербурга. Прекрасная, солнечная погода со слабым ветерком - идеально подходит для прогулок по паркам, где можно пошуршать листвой.

- 1 октября, синоптическую ситуацию в Северной столице продолжит формировать северо-западная периферия обширного антициклона. При переменной облачности вновь обойдется без дождей, а температурный фон изменится мало, и останется на 3-4 градусов выше своей климатической нормы, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, в первый октябрьский день в Петербурге установится температура в плюс 17-19 градусов, по Ленинградской области - плюс 15-20 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.

По предварительным прогнозам синоптиков, такая теплая и нежная погода будет стоять до конца недели. Поэтому, самое время для того, чтобы гулять и наслаждаться красотой смена сезонов.